La settimana del Gallo, Shomurodov verso il Bologna

La settimana del Gallo è iniziata. Con il campionato che comincia per la Roma domenica a Salerno , Mourinho si augura di avere Andrea Belotti quanto prima scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Domani, mercoledì, ogni giorno può essere quello buono. Bisogna attendere soltanto che la Roma trovi l’accordo per la cessione di Shomurodov . È l’uzbeko la chiave per l’arrivo del centravanti azzurro. Non resta quindi che attendere.

Il Bologna appare il club più vanti rispetto a Torino e due società turche. Il nodo rimane nella formula della cessione. Perché la Roma è disposta a cederlo in prestito ma vorrebbe inserire un obbligo condizionato alle presenze. La valutazione che viene fatta dell’attaccante è di 11 milioni, il minimo per non incorrere in una minusvalenza, considerando che un anno fa venne pagato dal Genoa 17,5. Dopo due anni (quello in giallorosso e il prossimo in prestito), invece, la valutazione scenderebbe sui 10,5 milioni.