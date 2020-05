La Serie A riparte da Conte

Il calcio ora è in posizione d’attesa ma guarda alla ripresa con maggiore fiducia. Il governo valuta, scrive Emiliano Bernardini su Il Messaggero.

I toni, dopo aver raggiunto il picco nel fine settimana, sicuramente si sono pacati. Anche Vincenzo Spadafora è più cauto.

Una spinta in più per favorire la ripartenza del campionato di serie A potrebbe arrivare oggi dalla Germania. La cancelliera Angela Merkel, in teleconferenza con i Länder, è chiamata a decidere se far giocare o meno la Bundesliga. Si parla del 15 maggio come possibile data.

Per l’Italia la data resta quella del 18 maggio per la ripresa degli allenamenti di gruppo. Il via libera, grazie alle regioni, ha aperto una breccia importante.

La palla ora è nelle mani del premier Giuseppe Conte che nei giorni scorsi ha voluto essere relazionato su una questione che stava diventando un problema di governo. La grande opera di moral suasion fatta dal calcio sul presidente del Consiglio sembra stia dando i suoi frutti.

Intanto il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha deciso di rinviare alla prossima settimana il consiglio federale convocato per venerdì. Non ci sono gli argomenti di discussione: protocollo e Decreto maggio. L’incontro con il Comitato Tecnico Scientifico è stato calendarizzato solo ieri sera per domani (ore 15) e i provvedimenti di PalazzoChigi,che dovevano arrivare oggi, sono stati posticipati alla prossima settimana.