La scuola calcio di Totti ora rischia lo sfratto: il campo è della famiglia di Ilary

Non solo Rolex, borse e gioielli, al centro della disputa legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi c’è anche il centro sportivo e la scuola calcio che portano il nome dell’ex attaccante. Il complesso di campi sportivi situato in via di Castel Fusano 79 è stato rilevato dalla famiglia Totti il 29 maggio 2003. La gestione di tutte le attività alla Longarina era affidata alla famiglia Totti, in particolare al fratello Riccardo. Tre anni fa, però, il circolo ha cambiato proprietà e denominazione sociale trasformandosi in Ssd Sporting Club Totti. Una società - racconta 'Il Messaggero' - nelle mani del suocero di Francesco, Roberto Blasi (presidente) in cui compaiono Ilary al 90%, il cugino di Totti Angelo Marrozzini al 5% e Ivan Peruch (marito di Silvia Blasi) al 5%. Quando ancora non era scoppiata la bomba della separazione, la famiglia di Ilary ha cambiato i dirigenti del circolo sportivo prendendo in mano completamente la gestione con l’obiettivo di rilanciare la struttura e ottimizzare i profitti. Così è stato perché a bilancio gli incassi sono raddoppiati. Cuore pulsante della holding, però, è chiaramente la scuola calcio gestita dal fratello di Totti Riccardo, da sua moglie e dalla figlia Giulia.