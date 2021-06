La Roma vuole Kostic: il serbo re degli assist

Nella trattativa con l'Eintracht la pedina che potrebbe rivelarsi fondamentale è Under

Le priorità in entrata rimangono portiere e centrocampista , le opportunità però non aspettano, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Mister assist (ben 17 nell’ultima Bundesliga, 41 dal 2018) è finito nel mirino di diverse big italiane (Inter e Lazio su tutte) tra cui la Roma. La richiesta iniziale della società tedesca è stata di 25 milioni. Rimandata al mittente – come del resto già accaduto con la Lazio – la possibilità d’intavolare una trattativa con la formula più in voga nel calcio italiano (prestito con obbligo di riscatto) la pedina che potrebbe rivelarsi fondamentale è Under. Il turco, in tempi non sospetti, era stato richiesto proprio dal club tedesco.