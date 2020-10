La Roma vince senza riserve

La Roma, pur regalando almeno mezza partita allo Young Boys, inizia bene il suo percorso nel gruppo A di Europa League: il successo in rimonta (1-2) a Berna, il 3° consecutivo dopo quelli in campionato contro l’Udinese e il Benevento, permette a Fonseca, sotto lo sguardo interessato di Dan e Ryan Friedkin, di cancellare la figuraccia del 6 agosto a Duisburg, ko contro il Siviglia nel turno secco degli ottavi di questa competizione, e di dare subito un senso alla nuova stagione, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. E lo fa prendendosi il rischio di schierare le riserve contro i campioni di Svizzera, rimediando poi in corsa all’errore iniziale di valutazione.

Così, con umiltà, corregge quanto deciso in partenza e, inserendo dopo l’intervallo 5 big, si prende la partita. Non è la Roma quella che entra in campo allo stadio Wankdorf. Il messaggio di Fonseca è chiaro: priorità alla partita di lunedì a San Siro contro il Milan leader a punteggio pieno in serie A.

Nove novità su undici. Il copione è stravolto. E quindi sciapo fino all’intervallo, con il palleggio timido e scontato. L’unica chance per i giallorossi, proprio nel finale di tempo, con Perez, bravo a saltare Zesiger e Lustenberger e a calciare di sinistro con van Ballmoos sveglio nella chiusura in angolo. La Roma, comunque, tiene in difesa, senza sbandare sul campo sintetico. I campioni di Svizzera vanno in vantaggio su omaggio dell’arbitro Del Cerro Grande che punisce Cristante nel contrasto di spalle con Rieder: rigorino trasformato da Nsame.

La ripresa parte con Spinazzola per Karsdorp e con Peres a destra. La mossa fa subito la differenza, ma la svolta arriva dopo un’ora: Veretout per Villar e soprattutto Mkhitaryan per Pedro e Dzeko per Mayoral. Le giocate dei senatori cambiano in 5 minuti la storia del match: a metà tempo, su imbucata di Dzeko, il 1° gol stagionale di Peres per il pari con tocco garbato e il cross di Mkhitaryan (4° assist stagionale, dopo i 3 in campionato) per il 1° in giallorosso di Kumbulla con smash di testa. Sono 20 i marcatori dall’inizio dello scorso torneo: nessun club di A è stato capace di far meglio dei giallorossi. Gli interventi di Fonseca sono dunque efficaci: ecco il ribaltone. .”Io mi fido di tutti i giocatori, ma comunque contava solo vincere” chiarisce il portoghese.