La Roma vicina all’Europa. Mourinho chiede un’altra coppa

E se a questo si somma che tra infortunati (Kumbulla, El Shaarawy, Zaniolo e Wijnaldum), mancato innesto del difensore last-minute e calciatori ancora in cerca di una condizione migliore (su tutti Camara), il turnover questa sera sarà limitato, il prologo non può essere costellato dai sorrisi: “Non siamo venuti qui in gita – esordisce – Il Ludogorets troverà una squadra arrabbiata e delusa. In generale difendiamo molto bene, quindi considero la sconfitta di domenica un’eccezione. Non ne siamo contenti ma può succedere. La mia reazione è stata calma perché non la considero una cosa normale. È un risultato isolato, è triste ma non preoccupante. Abbiamo molti infortuni e anche Abraham sarà assente. Quando a una squadra con un numero ridotto di calciatori come la nostra mancano Zaniolo e Tammy è difficile. Siamo però uniti e convinti di poter portare a casa i tre punti. Spero di partire da 0-0 e non come a Udine che eravamo già sotto dopo 5 minuti…”.