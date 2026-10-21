Tecnica, forza, mentalità: al terzo tentativo, dopo le delusioni con Fenerbahce e Real, arriva la prima vittoria in Champions, con tanto di gustosa goleada (4-0). E la classifica comincia pure ad avere un senso, almeno in funzione del playoff, obiettivo minimo dichiarato da Gasperini. Un trionfo, per certi versi annunciato, visto che davanti la Roma si trovava lo Slovan di Bratislava che, prima del viaggio nella Capitale, aveva subito ben nove gol. La Roma è una valanga. Gasp è abile nel gestire forze e testa di un gruppo a suo dire esiguo, ma settato sui grandi traguardi. C'è l'esperienza di Hermoso e Molina, che aprono la festa; c'è la freschezza di Pisilli che, dopo l'uscita di Pellegrini, indossa per la prima volta la fascia e segna da capitano; c'è la cattiveria di Malen, che porta a tre il numero di reti in Champions. C'è voglia di stupire e di divertirsi, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. C'è la mano magica di Gasp, che compie il delitto perfetto: vittoria con il minimo sforzo, rendendo facile una partita che poteva presentare insidie. Non c'è storia, si capisce subito: c'è una squadra, la Roma, che fa valere la sua freschezza atletica e il tasso tecnico, oltre che le idee molto europee del suo allenatore. Il possesso palla del primo tempo è impressionante: 73 contro 27; i tiri verso la porta, idem: 10-1, nello specchio sono 4-0. Numeri che si moltiplicheranno a fine match: 25 a 1i tiri, 10-0 quelli nello specchio.