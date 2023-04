La Roma ricomincia da tre

I rigori? Meglio lasciarli da parte per un po', scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Non è aria, specie se manca quel cecchino di Paulo Dybala. Lo ha sbagliato Pellegrini a Rotterdam, è toccato pure a Cristante, ieri sera contro l'Udinese. Due pali per i due nazionali, ma l'ultimo legno è stato più amico della Roma: ha restituito la palla del destino a Bove, il "cane malato" di Mourinho (così lo chiama lo Special), schierato a centrocampo per dare fiato a professor Matic, che poi entrerà al posto di Gini. Edoardo non è per niente malato, semmai è un randagio, che ha morso quel pallone e lo ha rituffato nella rete, avviando il successo della Roma in una serata velenosa, contro una squadra fisica, imbottita di centrocampisti e poco disposta a fare gioco ma contro-gioco. Bove apre la partita in due e Pellegrini, ora uomo libero dopo il rigore regalato a Cristante, concede il bis, sotto la Sud, che lo ha acclamato prima, durante e dopo. Il capitano coglie al volo un assist al bacio di Belotti e con un cucchiaio batte Silvestri in uscita. Si stappa nel finale anche Abraham, che firma il tris di testa, su cross di Spinazzola. Applausi.