La Roma resta indifesa: col Cluj solo Jesus a disposizione

Ne resterà soltanto uno. E così è stato. Domani, contro il Cluj, Fonseca ha un solo difensore centrale a disposizione. Si tratta di Juan Jesus, contratto in scadenza a giugno che a più riprese il club ha provato a cedere nell’ultimo anno e mezzo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Dopo Kumbulla e Fazio, ancora fermi ai box per esser risultati positivi al Covid-19, Ibanez e Mancini usciti malconci dal match con il Parma, a sorpresa ieri si è fermato nuovamente Smalling. Dopo la forte intossicazione intestinale che lo aveva colpito a metà della scorsa settimana – legata ad un pasto a base di funghi – l’ex Manchester ha avvertito nuovamente un problema al ginocchio sinistro. L’avverbio non è casuale. Si tratta infatti dello stesso arto che già un mese fa gli aveva dato problemi, a causa di una distorsione che aveva rimandato, dopo il suo ritorno a Roma, il rientro in campo di una ventina di giorni (facendogli saltare gli impegni con Benevento, Young Boys e Milan).

Si tratta di una ricaduta e domani, in Europa League contro il Cluj, non ci sarà. Fonseca si augura di recuperarlo per la trasferta di Napoli ma al momento non ha certezze.

Due le opzioni per la gara di domani: 1) La più probabile è quella di continuare con il 3-4-2-1, non snaturando la squadra, arretrando Karsdorp come centrale destro, Cristante confermato in posizione centrale come accaduto con il Parma e Jesus nel suo ruolo naturale di centrale mancino 2) Altrimenti virare sul 4-2-3-1 con l’anomala coppia Cristante-Jesus in difesa, coperta dalla cerniera in mediana Diawara-Veretout e Pellegrini trequartista.

Contro il Cluj tornerà a disposizione Dzeko. È prevista una staffetta con Borja Mayoral, volta a far recuperare al bosniaco minutaggio, visto che dal 6 al 22 novembre non si è potuto allenare perché risultato positivo al Covid-19.