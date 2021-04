La Roma preferisce la Coppa

Troppo United nella testa dei giallorossi che a Cagliari rimediano un'altra brutta figura

Redazione

Stop in Sardegna quasi annunciato, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Avendo le mirino lo United, non è di certo il momento di presentare il bilancio stagionale della Roma. Con il 3-2 arriva l’ennesima figuraccia in campionato (5 punti nelle ultime 7 partite) dove sta tenendo un ritmo da retrocessione.

Fonseca e il suo gruppo si sono fermati quando hanno capito di non poter più rincorrere la Champions e deciso di puntare solo l’Europa League. Non è stata la prova generale per l’Old Trafford. Il tecnico ha preservato 7 titolari su 11 per la gara di giovedì. Solo Pau Lopez, Diawara e Smalling dovrebbero essere della partita. Lo sguardo era rivolto verso l’inglese che è tornato al centro della difesa dopo aver saltato le ultime 10 partite.

La verifica è andata ok, soprattutto fisicamente che poi è quello che conta. Di testa fa il gigante, ma usa la cautela un ogni movimento, anche senza palla. Esce sul 2-1 senza essere coinvolto nei gol del Cagliari. Stesso discorso per Spinazzola. Anche l’esterno ha dato l’impressione di essere a posto, ma ha evitato di spingere sulla fascia come fa di solito. Fonseca ha continuato il turnover anche in corsa per non far stancare troppo i suoi.