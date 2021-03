La Roma non scende dal carro

La Roma di mister Fonseca riesce a vincere di misura contro il Genoa di Ballardini, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Alla squadra giallorossa basta una rete di Gianluca Mancini, che con un colpo di testa arrivato dopo un ottimo calcio d’angolo battuto da Lorenzo Pellegrini regala i tre punti alla Roma.

Questi sono fondamentali, visto che la squadra può godersi ora il quarto posto in classifica, in attesa della gara di questa sera tra Inter e Atalanta. I giallorossi restano in corsa per la Champions League e continuano a farlo grazie a quelle vittorie contro le piccole del campionato. Servirà qualcosa in più, proprio negli scontri diretti, ma per il momento Fonseca può godersi il quarto posto e il raggiungimento dell’obiettivo stagionale che dovrà però essere difeso.