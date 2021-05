La Roma non molla la coppetta

Lo Spezia fa tremare i giallorossi che solo nella ripresa rimontano il doppio svantaggio

La Roma al fotofinish si tiene stretta l'Europa. Grazie a un pareggio agguantato allo scadere sul campo dello Spezia, i giallorossi conquistano l'accesso alla prossima Conference League, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Fonseca saluta così la Capitale, costretto fino alla fine ad essere falcidiato dai numerosi infortuni che non gli permettono di avere a disposizione bene dodici calciatori: Pau Lopez, Mirante, Peres, Smalling, Ibanez, Fazio, Calafiori, Veretout, Spinazzola, Perez, Pellegrini e ovviamente Zaniolo. La gara contro gli uomini di Italiano è a due facce, nel primo tempo ci sono solo i liguri in campo, che infatti chiudono la frazione di gioco con il risultato di 2-0 con le reti dell'ex Verde e di Pobega. Nella ripresa la Roma la riapre la gara dopo dieci minuti con El Shaarawy, ma serviranno gli ingressi in campo dei senatori Dzeko e Pastore per regalare a Mkhitaryan il gol del pari a cinque dalla fine. Il pareggio basta per preservare il settimo posto ed evitare il sorpasso dal Sassuolo per differenza reti.