La Roma in caduta libera

A quattro giornata dalla fine del girone di ritorno il sesto posto continua ad allontanarsi

Situazione di crisi in casa Roma, scrive Ugo trani su Il Messaggero. La squadra di mister Fonseca infatti non sembra essere più la stessa da alcune giornate. I giallorossi escono sconfitti per 2-0 dal campo della Sampdoria e la situazione in classifica si fa preoccupante.