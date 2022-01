La Roma fa tredici e stende l’Empoli

La squadra di Mourinho si scatena dopo cinque mesi: match chiuso prima dell'intervallo con 4 gol i 13' del primo tempo

Un match senza storia, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Da inizio stagione era successo solo con la Salernitana il 29 agosto. La Roma si scatena dopo cinque mesi: match chiuso prima dell'intervallo con 4 gol i 13' del primo tempo. I giallorossi hanno però incassato due reti nella ripresa, quando i giallorossi sono rientrati appagati e sazi. Nessun rischio, non è accaduto quello che è successo contro la Juventus e il vantaggio accumulato nel primo tempo è bastato per vincere. Terzo successo di fila dopo quelli con Cagliari e Lecce. La vittoria è preziosissima per la classifica: guadagnati due punti su Atalanta, Juventus, Fiorentina e Lazio e ora c'è il sesto posto in solitudine. È stato presuntuoso Andreazzoli, andando all'attacco e dando un vantaggio al collega che si è preso la partita con pressing e ripartenze. Nonostante il blackout parziale dei giallorossi, non c'è stato il braccino come contro la Juventus e con il passaggio al 3-5-2 Mourinho e i suoi hanno chiuso il match e hanno abbracciato i propri tifosi presenti allo stadio.