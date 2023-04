La Roma è terza con Joya

Pratica, essenziale quanto basta, per regalarsi con un rigore di Dybala (giunto all’undicesimo sigillo in campionato) vittoria e terzo posto. Missione quindi compiuta: sorpasso alle milanesi e podio raggiunto che mancava dalle parti di Trigoria, a questo punto del torneo, dalla stagione 2017-18 (conclusa poi alle spalle di Juve e Napoli). Col Torino Mou dà seguito alle prove effettuate in settimana e, complice uno stato febbrile di Pellegrini più la volontà di non dare punti di riferimento ai difensori di Juric che amano giocare sull’uomo, schiera una formazione inedita: Solbakken e El Shaarawy ai lati di Dybala per un 3-4-3 che vede Llorente preferito nel tridente difensivo a Ibañez. Come scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero', è un segnale importante: il tempo per Abraham e Belotti (ex di lusso, fischiatissimo e deriso: "Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare", lo striscione della curva granata) è finito. O si svegliano oppure la virata tattica è servita. Anche perché la crescita di Wijnaldum è evidente: alla fine ancora una volta figurerà tra i migliori. È chiaro che il rigore in avvio concesso dall’incerto Colombo e trasformato da Dybala certamente indirizza la partita ma è il modo in cui i giallorossi controllano il match che impressiona.