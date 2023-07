La Roma cerca ancora. Tre obiettivi: Scamacca, Kristensen e Sabitzer

Se fosse vero che José Mourinho non si aspetta nulla dal mercato, allora ci sarebbe da preoccuparsi, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Da oggi fino a fine agosto non arriverebbero giocatori, la squadra non sarebbe rinforzata e l' obiettivo Champions sarebbe sfumato ancor prima di iniziare il campionato.

In realtà il portoghese si aspetta e come rinforzi, perché così com'è costruita la rosa non arriverebbe lontano né in Serie A né in Europa League.

Il profilo del centravanti è quello di Scamacca, ma il West Ham non è disposto, per ora, a cederlo in prestito. A Trigoria hanno fatto un sondaggio per Morata, l'operazione sarebbe anche fattibile. ma l'Atletico Madrid per liberarlo vorrebbe 12 milioni e inoltre al giocatore andrebbe un ingaggio di circa 9 milioni (e il Decreto crescita non è attuabile). Poi, c'è da irrobustire il centrocampo: l'ideale sarebbe Sabitzer, ma lo United vorrebbe monetizzare. Piace Kamada a parametro zero ma viene ritenuto troppo trequartista. In alternativa ci sono Sanches del Psg e McTominay. Sulle fasce si lavora per chiudere Kristensen e interessa Savinho ala destra del Manchester City, brasiliano classe 2004. Su di lui anche Girona, Psv e Braga.