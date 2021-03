La ripresa oggi senza nove titolari. C’è Cristante

Roma-Napoli regala all’infermeria giallorossa un altro infortunato, il numero 47 dall’inizio della stagione, scrove Stefano Carina su Il Messaggero. Ieri Cristante per un fastidio al pube è stato costretto a lasciare il ritiro azzurro, ma da Coverciano e Trigoria trapela come non si tratti di una pubalgia. Rientrato l’allarme Dzeko, che nonostante il problema accusato al flessore domenica sera è partito per rispondere alla chiamata della Bosnia.

Discorso analogo per Pellegrini, che convive da settimane con un affaticamento. Intanto oggi, dopo il giorno di riposo, quel che resta della squadra si allenerà a Trigoria. Nove calciatori hanno già raggiunto le rispettive selezioni. Quattro sono i convocati in azzurro: El Shaarawy, Pellegrini, Spinazzola e Mancini, a cui si aggiungono Kumbulla, Dzeko, Villar, Diawara e Reynolds. Soltanto gli ultimi due rientreranno per la fine del mese, tutti gli altri sono attesi a Trigoria per il 1 aprile, 48 ore prima del match contro il Sassuolo.