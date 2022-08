La prima cosa bella: domani la Cremonese. Dal Derby 9 sold out di fila

La Roma torna quindi all’Olimpico – Shakhtar a parte – dopo 108 giorni da una partita ufficiale. Era il 5 maggio e lo stadio, tanto per cambiare, era colpo di colori e speranza

La Roma torna all’ Olimpico , finalmente, per una partita ufficiale: domani, contro la Cremonese, scrivono Alessandro Angeloni e Stefano Carina su Il Messaggero. Sold out, vendita chiusa, biglietti esauriti, un altro pieno di passione. Poco importa se siamo ancora ad agosto.

La Roma di Mourinho tira e non solo perché l’ultimo mercato ha regalato Dybala, Wiynaldum e Matic. Tira ormai dal derby di ritorno: considerando anche il prossimo match casalingo contro il Monza, dal 20 marzo saranno 9 i sold-out di fila. Che sia campionato, coppa o amichevoli, poco cambia. Se poi si aggiunge che quest’anno, oltre all’amore per la squadra, c’è l’aspettativa, allo stadio si va con un pizzico di ambizione in più.