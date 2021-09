La missione di José: formare una squadra di giovani leader

Si aspetta che almeno due o tre giocatori crescano sul piano della personalità, da Mancini a Cristante, Pellegrini e Abraham

Per considerarsi da scudetto con questa Roma, Mourinho avrebbe voluto un centrocampista ma anche un terzino destro. Karsdorp non potrà sostenere l’intera stagione a certi ritmi e non ha sostituti: Reynolds è assai decorativo e non offre garanzie. Così no, non si sente pronto del tutto. Si aspetta che almeno due o tre giocatori crescano sul piano della personalità: come sottolinea Andrea Sorrentino su 'Il Messaggero', sta lavorando su Mancini. Un altro potrebbe essere Cristante, ora che è campione d’Europa ancora di più: Mourinho sa quanto le vittorie regalino autostima. L’altro in prospettiva sarà Abraham: da certi suoi atteggiamenti già visti, Tammy ha la stoffa del trascinatore, ma ne deve mangiare di pancakes per arrivare a sfiorare i livelli di un Drogba. Qui il suo capitano è Pellegrini, un altro che potrebbe crescere molto: col Sassuolo è parso sulla buona strada, perché è con certe prestazioni energiche e appassionate che ci si guadagna il rispetto dei compagni e di José.