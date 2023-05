La marea giallorossa sta arrivando. In 20mila con treni, auto e charter

Ventimila romanisti, diciotto charter, centinaia di auto, mini-van e treni. L'invasione di Budapest è in corso. Entro le 16 di oggi tutti tifosi della Roma provvisti di biglietto saranno nella capitale ungherese per godersi la finalissima di Europa League, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Un evento storico a cui nessuno vorrebbe mancare, ecco perché sono temuti anche gli arrivi di persone senza il titolo d'accesso. Proveranno ad acquistarlo in giornata, ma attenzione alle truffe perché i tagliandi sono esclusivamente elettronici e non cartacei. I prezzi sono alle stelle (fino a 500 euro), ma prima di comprare bisogna controllare che sul portale Uefa sia tutto esaurito perché ci sono ancora 2000 tagliandi disponibili. L'allerta delle forze dell'ordine è massima. Si temono arrivi da Polonia, Serbia e Regno Unito, il pericolo di guerriglie urbane è dietro l'angolo. Almeno sino a ieri sera la convivenza in città è stata serena. Diversi tifosi si sono incrociati nelle varie fan zone allestite dalla Uefa e non si sono registrati disordini. È chiaro che oggi sarà il giorno clou. Preoccupa l'afflusso alla Puskas Arena. A proposito dell'impianto, merita certamente una menzione. Stadio da 67.155 posti, nuovo di zecca, costato 610 milioni di euro. Fiore all'occhiello dell'Ungheria calcistica, normalmente ospita le partite casalinghe della nazionale. Costruito in tre anni, sorge nel quattordicesimo distretto della capitale ungherese, la Fifa e la Uefa gli hanno dato una valutazione di quattro stelle ed è uno tra i migliori stadi d'Europa al pari del Vélodrome di Marsiglia o il Wanda metropolitano di Madrid.