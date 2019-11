La mamma di Zaniolo: “Cori sessisti come gli insulti razziali”

Anche a Parma Nicolò Zaniolo è finito nel mirino dei soliti squallidi cori contro la mamma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

“Gli insulti sessisti li vedo nella stessa misura dei cori razziali e di quelli territoriali. Non bisogna pensare che siano solo sfottò, in tanti mi dicono: “Ci sono da tantissimi anni”. Non è giusto dire sempre le stesse cose, siamo nel 2019“, ha detto Francesca Costa a Radio Capital.

Problemi con i tifosi non ne ha più Pastore tornato determinante con Fonseca: “Il suo arrivo è stato decisivo, il rapporto che ha con i giocatori mi ha aiutato ad allenarmi meglio“.

Finalmente Pellegrini e Mkhitaryan sono tornati ad allenarsi con la squadra dopo essersi infortunati entrambi nel match contro il Lecce, il 29 settembre. In infermeria, invece, ci è entrato Gianluca Mancini che ieri all’ora di pranzo è tornato a Trigoria dopo aver lasciato la Nazionale per un problema muscolare al polpaccio sinistro: gli esami non avrebbero evidenziato lesioni, ma solo un affaticamento.