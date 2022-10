La maledizione degli infortuni: toccata quota 10

Quella di Dybala è una perdita seconda per importanza solo a quella di Wijnaldum che non ha fatto in tempo nemmeno a godersi una partita all’Olimpico

Paulo Dybala è soltanto l’ultimo di una lunga lista di infortunati, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Una perdita seconda per importanza solo a quella di Wijnaldum che non ha fatto in tempo nemmeno a godersi una partita all’Olimpico. Tornerà nel 2023. Sta molto meglio Karsdorp che ieri è rientrato in gruppo e proverà a rientrare prima della sosta.