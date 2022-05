La Lazio non ci sta: “Siamo l’ossessione di Mourinho, parla perché non vince”

Il club di Lotito: "Si guarda in casa degli altri per distogliere l’attenzione da risultati mancati"

Altro svarione arbitrale e nuovo putiferio. Non c’è pace per Pairetto e Nasca dopo l’errore al Picco sul gol di Acerbi, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Un passaggio a vuoto che oltre alla sospensione dei due direttori di gara da parte dell’Aia ha scatenato un fiume di polemiche diventato, ora dopo ora, un oceano. Il culmine è arrivato nel post partita di Roma-Bologna con l’ennesima punzecchiata di Mourinho: “In 22 anni che alleno due cose non sono cambiate: le domande su chi ha giocato e chi no, e la possibilità di vincere con un gol in fuorigioco. Si poteva 22 anni fa e si può anche adesso, come è successo ieri (sabato, ndr)”. Si apre con riferimenti espliciti la nota del club biancoceleste, seguiti dall’elencazione di più punti inaccettabili secondo le proprie vedute. In primis: “Che la Lazio è ossessivamente nei loro pensieri più di altri ambìti obiettivi professionali”. Poi: “Che si guarda in casa degli altri per distogliere l’attenzione da risultati mancati e da clamorosi episodi avvenuti in casa propria sotto gli occhi di tutti”. Il derby valica i confini della corsa all’Europa League e diventa uno scontro totale con altre tre gare da disputare e la temperatura destinata ad alzarsi.