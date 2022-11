La Lazio cresce, la Roma è ferma

Napoli escluso, è un campionato di incertezze che si trascinano, di squadre amletiche in cerca di identità, come Roma e Lazio. Anche se in classifica sono divise da soli due punti e il derby l’ha vinto la Lazio di un’incollatura (1-0 con due tiri in porta a uno), qualcosa nella partita di domenica pomeriggio autorizza a pensare che in realtà il progetto di Sarri sia più avanti e abbia ulteriori margini di crescita, mentre quello di Mourinho sembri appannato, in stallo. La Roma preoccupa, scrive Il Messaggero, anche se ha 3 punti in più di un anno fa (ma +4 in differenza reti, rispetto al +8 del ‘21-‘22): finora ha perso 6 volte, troppe, in 19 partite ufficiali. Anche nel derby ha esibito una manovra esangue e priva di variazioni, in linea con la stagione.