Anche ieri la Roma si è allenata in vista del prossimo derby. Gasperini ha intenzione di confermare quasi per intero la stessa formazione che ha battuto il Parma qualche giorno fa. Pellegrini è tornato ad allenarsi in gruppo (oltre a Dovbyk), ma difficilmente partirà dal primo minuto. Dietro Malen - oltre a Dybala-ci saranno uno tra Soulé e Pisilli con il secondo in leggero vantaggio. La sorpresa - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - potrebbe essere Cristante sulla trequarti. Niccolò giocherebbe in coppia con Koné in mezzo al campo. Sulla destra Celik, mentre a sinistra Wesley è pronto per la sua prima stracittadina. Davanti a Svilar i soliti Mancini, Ndicka e Hermoso. Saranno circa 1400 i biglietti in più a disposizione dei tifosi della Roma, vista la scarsa presenza dei sostenitori della Lazio, infatti, non ci sarà la zona cuscinetto.