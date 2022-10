La Grande Bellezza

I giallorossi sono lì avendo affrontato ogni tipo di tempesta: gli infortuni in serie, la perdita dell’uomo migliore, di gente che avrebbe dovuto fare la differenza e via via le mancanze di tutti gli infortunati, dei gol di Abraham. Una maledizione che avrebbe annientato ogni proposito, ogni ambizione. Mourinho ha saputo correggersi in corsa, inventare una nuova Roma. Ha rinunciato allo spettacolo inizialmente affidato ai 4 tenori, chiudendo la difesa e cambiando prospettiva.