La forza di Lukaku, la classe di Dybala: l’attacco di Mourinho diventa stellare

L’accordo ancora non c’è. Si tratta a oltranza. Ma difficilmente, arrivati a questo punto, con il blitz della Roma a Londra, non si arriverà ad una stretta di mano tra i giallorossi e il Chelsea per Romelu Lukaku , scrive Giuseppe Lustica su Il Messaggero. Né Inter e nemmeno Juventus, ma la squadra di José Mourinho , pronto ad affidargli l’attacco della sua truppa. Lo voleva un attaccante con queste caratteristiche lo Special One. Uno che fa alzare il livello tecnico e fisico della Roma in maniera sensibile.

La Roma continuerà (per ora) a giocare con la difesa a 3 nonostante adesso, Mou, abbia in rosa gente che gli permette di pensare anche al cambio tattico. Ma l’idea della difesa a quattro è stata (sempre per ora) accantonata. Allora avanti con il 3-5-2 con Lukaku al fianco di Dybala in quello che è un vero e proprio attacco da sogno. Con l’innesto del belga, uno che sa far salire la squadra, uno che gioca spalle alla porta, uno che attacca la profondità aumentando in corsa la sua velocità, le opzioni lì davanti diventano diverse. Ma non c’è dubbio che è quella citata la prima linea titolare.