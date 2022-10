La fascia destra perde un altro pezzo. Celik, appuntamento dopo il Mondiale

Il suo infortunio costringerà Mourinho a trovare delle alternative: la prima, e la più percorribile, sarà quella di adattare Zalewski sulla fascia destra e servirsi al massimo Spinazzola. Altrimenti, può giocare Vina a destra, ma il feeling con lo Special One non è dei migliori (da inizio stagione solo 46 minuti in campo). La terza è sfruttare El Shaarawy fuori ruolo con compiti più difensivi. E accaduto in passato e, in caso di emergenza, potrebbe tornare utile anche come esterno a tutta fascia.