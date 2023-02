La conquista dell’Olimpico

Di colpo la Roma si ritrova a rincorrere. in classifica, a livello di obiettivi stagionali, per non parlare dell'affetto della gente che mercoledì, a fine partita, l'ha sonoramente fischiata, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Lo schiaffo di Ballardini ha riportato tutti con i piedi ben saldi a terra. Quella che in coppa Italia doveva essere la grande occasione stagionale, s'è trasformata in una figuraccia. Nella gestione-Mou se la gioca con la notte di Bodo. La Roma deve ritrovare un feeling con il suo stadio che anche oggi presenterà il sold-out. Mourinho, nella sua storia di allenatore, ha ottenuto anche record di imbattibilità nel suo stadio amico. Oggi contro l'Empoli non serve nulla di speciale, ma solo ritrovare la normalità e vincere contro i toscani. I tre punti servono per la corsa alla Champions e per essere addirittura secondi per una sera.