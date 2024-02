La cena di squadra a Ostia. Kristensen fuori dalla Lista Uefa

Ieri sera Daniele De Rossi ha portato a cena la squadrae lo staff tecnico sul lungomare di Ostia. Come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, una mossa per cementare il gruppo nel giorno in cui ha dovuto assorbire l'esclusione di Kristensen e Huijsen dalla lista Uefa. Una scelta presa esclusivamente dall'allenatore che non ha dovuto fare i conti con il settlement agreement e il fair play finanziario. Ha potuto quindi pensare solo agli interessi sportivi e non economici del club, perché il presidente Dan Friedkin è sceso in campo personalmente con la Uefa che, apprezzando il lavoro e gli sforzi profusi dal club sinora, ha concesso un margine operativo di 12 milioni sul transfer balance. La Uefa consente solamente tre cambi in lista rispetto a quella presentata nella prima fase, dunque, De Rossi ha deciso di inserire Angelino. Ha tenuto fuori Huijsen e a destra non ha inserito Kristensen. Infine, ha integrato Azmoun al posto di Belotti e aggiunto il nuovo arrivato Baldanzi. Una piccola vittoria anche di Pinto che si lascia alle spalle due anni e mezzo di vita alla Roma. Ieri è stato il suo ultimo giorno da general manager, ha salutato tutti nel centro sportivo di Trigoria e uscendo ha incassato anche l'affetto di alcuni tifosi. Una fine inevitabile sia per il dirigente sia per il presidente Friedkin che è pronto a cambiare strategia sul mercato. Vuole giocatori giovani e di prospettiva, come Baldanzi. Il presidente, che si trova da qualche giorno negli Stati Uniti, a breve dovrebbe annunciare il nuovo direttore sportivo che comincerà già a lavorare in vista dell'estate. Prima però, all'Olimpico arriverà il Cagliari. Non è escluso che Angelino possa già esordire. Proseguono positivamente i recuperi di Smalling e Renato Sanches. Contro i toscani ci sarà Paredes che dovrebbe giocare in mediana con Pellegrini e Cristante. Il terzino destro sarà Karsdorp, la coppia dei centrali sarà formata da Mancini-Llorente. In attacco confermati Dybala ed El Shaarawy a supporto di Lukaku.