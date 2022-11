La carica di Zaniolo rigenerato e decisivo in tempo per il derby

Due gol consecutivi in partite diverse non li segnava da tre anni, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. All'epoca (2019) Zaniolo ne mise in fila addirittura quattro facendo centro in Europa League contro il Borussia Monchengladbach e in campionato con Milan, Udinese e Napoli. Nove giorni di fuoco, dal 24 ottobre al 2 novembre, che curiosamente coincidono con l'attuale exploit ancora aperto. Verona (31 ottobre) e Ludogorets (3 novembre) fanno da prologo ad un derby che Nicolò vuole disputare da protagonista. Anche per riprendersi una rivincita personale: lo scorso anno, nel trionfo (3-0) targato Abraham (2) e Pellegrini in appena 40 minuti. Lui rimase a guardare. Mou gli preferì Oliveira: mossa decisiva.