La carica dei 100mila all’Olimpico

Il derby vinto 3-0 ha dato nuova adrenalina al pubblico, proto a sfruttare l’opportunità di ritorno alla normalità con gli stadi al 100%

Superata quota 100 mila biglietti venduti tra la partita contro il Bodo di Conference League (46.200) e quella con la Salernitana di campionato (54.300) scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Ennesimo successo stagionale per la Roma, che si attesta tra le prime squadre in Italia come media spettatori. Il derby vinto 3-0 ha dato nuova adrenalina al pubblico, proto a sfruttare l’opportunità di ritorno alla normalità con gli stadi al 100% a partire da aprile (fino ad oggi era 75%, l’Olimpico potrà contenere 68 mila paganti). La società, come segno di riconoscenza a chi si è abbonato (21.000 persone), darà loro la possibilità di acquisto per il residuo 25%.