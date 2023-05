Kumubulla si opera: ritorno nel 2024

Kumbulla ieri si è sottoposto a intervento di chirurgico al ginocchio destro presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Ad operarlo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, alla presenza del dottor Manara, è stato il professor Panzeri lo stesso chirurgo che in passato ha operato la sciatrice Sofia Goggia e nel 2022 l’ha rimessa in piedi per le Olimpiadi di Pechino. I tempi di recupero non sono stati ufficializzati, ma appare improbabile che il difensore riesca a tornare in campo prima del 2024. Chi è pronto invece è Wijnaldum. Non partirà titolare domani contro il Leverkusen, ma sarà pronto a subentrare in corsa.