Kumbulla recupera per domenica, Smalling e Ibanez ancora no

In vista del Milan, la Roma avrà ancora problemi in difesa. Uno tra Karsdorp e Spinazzola dovrebbe continuare a fare gli straordinari arretrando nella difesa a tre. Kumbulla, scrive Gianluca Lengua su “Il Messaggero”, potrebbe non farcela a giocare come invece faranno Cristante e Mancini: “Ci rode non aver battuto le big e nel girone di ritorno cambieremo qualcosa perché vogliamo puntare alla Champions. Gli scontri diretti vanno vinti”, ha detto Gianluca a Sky Sport. Resteranno in infermeria Ibanez (lesione al flessore destro) e Smalling (lesione al flessore della coscia sinistra). In attacco la Roma rischia di perdere Dzeko: ha riportato un fastidio agli adduttori ed è a rischio per il Milan. Capitolo società: a un passo la firma di Maurizio Lombardo, che prenderà il posto di Pantaleo Longo.