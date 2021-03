Kumbulla, problemi al ginocchio

La Roma perde anche Kumbulla ( infortunio numero 48 stagionale) per un problema al menisco accusato al termine della partita tra Albania e Andorra, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, dove il difensore ha giocato per 90 minuti.

Ora lo staff di Edy Reja ha deciso di rimandarlo a Roma, quindi non giocherà contro l’Inghilterra e contro il San Marino. Kumbulla si sottoporrà immediatamente ad una risonanza magnetica. Altra tegola per Fonseca che è preoccupato anche dalle condizioni di Bryan Cristante. L’infortunio è da gestire affinché non si trasformi in pubalgia.