Kumbulla: “La Roma c’è. Ripartiamo da Tirana”

"La Conference League per me è stato il primo trofeo in carriera. Vincerlo nel mio paese è stato ancora più bello" dice Marash Kumbulla intervistato da Stefano Carina su Il Messaggero.Tirana, una gioia. Budapest, inve ce? Una ferita? "Sì, è stata una gara maledetta. Tanta sfortuna, episodi che non hanno girato dalla nostra parte, altre cose che non sono andate bene. Ora dobbiamo ripartire, ma se dobbiamo farlo, ripartiamo da Tirana, dai momenti belli, non dalle delusioni£.