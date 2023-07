Kristensen si candida: “Forza e corsa per José”

Vedi un buon cross dalla destra e dici: allora si può? È presto, ma pare che la Roma abbia buone speranze di aver trovato un esterno capace di distribuirsi nelle due fasi e di mettere dentro qualche palla interessante. Rasmus Kristensen, danese, anni 26, come prosegue il lavoro? "Ho buone sensazioni, stiamo entrando in forma. Per me è positivo stare qui con i compagni, allenarmi con loro, sono in una grande famiglia, accolto bene da tutti. Io titolare? Non so se sarà così, voglio solo aiutare la squadra e ritagliarmi spazio, poi sarà Mourinho a stabilire quanto e se dovrò giocare", dice a 'Il Messaggero'. Il punto di forza di Kristensen?"Credo la mia qualità migliore sia la prestanza fisica, che mi consente di fare un po’ tutto". Scamacca, a quanto pare, è in arrivo: "L’ho visto, è un ottimo giocatore".