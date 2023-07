Kristensen in arrivo. Obiettivo Sabitzer, ma il sogno è Morata

Un ritorno più soft, senza nessuno ad attenderlo all'aeroporto come era accaduto nei giorni scorsi per Mourinho e Dybala. Ma non per questo meno importante. Dopo essersi concesso 8 giorni di relax in Portogallo, il gm Pinto è rientrato a Roma, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Non ha perso tempo: s'è subito recato a Trigoria dove ha avuto modo d'incontrare Mourinho, salutare i calciatori e assistere alla seduta pomeridiana della squadra. La strana coppia è di nuovo insieme e non si separerà nemmeno in Portogallo, meta che la Roma ufficializzerà nei prossimi giorni. Se tutto sarà confermato, mancano 10 giorni alla partenza per l'Algarve (si tornerà ad Albufeira, non a Faro). E per quella data José si augura di avere a disposizione, oltre ai nazionali che arriveranno il 17, qualche altro rinforzo.