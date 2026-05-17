Da Totti a Delvecchio passando per Montella, negli anni sono stati tanti gli uomini derby. Tornando ai giorni d'oggi il simbolo è senza dubbio Pellegrini, quattro i gol alla Lazio di cui due negli ultimi tre precedenti. Lorenzo è una sorta di amuleto, ma la voglia di affidarsi alla scaramanzia si scontra con la sua condizione fisica. Non gioca da oltre un mese (infortunio col Pisa il 18 aprile), si è allenato duramente in settimana ma è ancora presto per rivederlo dal primo minuto. Ci spera - sia chiaro - anche perché il problema muscolare accusato da Koné nella rifinitura ha stravolto i piani di Gasperini. II francese - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - questa mattina effettuerà un provino, ma e a forte rischio e col Mondiale in vista difficilmente forzerà. Due le possibili soluzioni in caso di forfait: o il tridente composto da Soulé, Dybala e Malen oppure la coppia Pisilli-El Aynaoui in mezzo al campo con Cristante trequartista alle spalle di Paulo e Donyell.