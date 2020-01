Kolarov fino al 2021, ora tocca a Pellegrini

Aleksandar Kolarov ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2021. Erano due mesi che club e calciatore discutevano sulle modalità, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero.

L’accordo è stato trovato sulla base di 2,5 milioni e la promessa -per adesso solo verbale -di diventare un dirigente. “Il rinnovo è un nuovo punto di partenza: posso ancora fare tanto. Il Torino?Non mi piace la scusa che la palla non voleva entrare. Dovevamo fare di più. Ora abbiamo la Juve e tante altre partite in cui dovremo fare del nostro massimo”.

Adesso Firenga si concentrerà sul prolungamento del contratto di Pellegrini.