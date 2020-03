Kluivert diventa maestro di “atletica”

Da quando non va più in Olanda per Justin Kluivert ci sono state solo video chiamate con chi è rimasto ad Amsterdam, ma tra la tante ce n’è una particolarmente commovente, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero: mercoledì scorso l’esterno giallorosso è entrato in contatto con otto bambini in cura in diversi ospedali olandesi che non possono ricevere la visita dei genitori a causa del pericolo di contagio del coronavirus.

Ai giovani tifosi Kluivert ha dispensato consigli per trascorrere l’isolamento con il sorriso: “Anche voi potete fare degli esercizi per tenervi in forma: lavorare con gli addominali oppure facendo corsa sul posto.Tornare all’Ajax?Al momento non è un pensiero che ho in testa, ma è un club che è nel mio cuore”.