Karsdorp escluso, è gia in vacanza

Frattura profonda tra Rick Karsdorp e la Roma. Mourinho non lo ha convocato per il Torino: «Decisione mia e non devo spiegare. Lui sa perché, i compagni anche». Chiude così l'argomento lo Special One, con Rick che ieri mattina è salito su un aereo assieme alla famiglia e ha lasciato la Capitale. Tornerà domenica per la ripresa degli allenamenti. Lo riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero.