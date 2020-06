Juan Jesus fa i “conti” e rischia una multa

Juan Jesus scherza sui conti in rosso della Roma. In ballo ci sono le sue abilità tecniche e l’opportunità di restare nella Capitale per un altro anno (il contratto scadrà nel 2021), nonostante le poche presenze in stagione (4) e lo stipendio quasi da top player (2,2 milioni), scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Ad alzare la polemica in chiave ironica (?) è stato lo stesso brasiliano che ha commentato un post sull’account Instagram giallorosso che ritrae alcuni giocatori esultare: “Bello che nemmeno la Roma mi metta nel loro profilo. Questo vuol dire fiducia“.

Una battuta riuscita male: “Forse è ora che ci fai risparmiare due soldi”, gli ha scritto un tifoso. Immediata la risposta di JJ: “Secondo te senza quattro soldi miei il bilancio tornerebbe a posto? Hai saltato le lezioni di matematica“. Jesus si riferisce al rosso di 126 milioni di euro, un argomento delicato che il club preferisce non sia affrontato dai calciatori, per questo non sono esclusi provvedimenti disciplinari.