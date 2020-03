Juan Jesus, altri insulti: “Ti deve venire il virus”

“Ti deve venire il Coronavirus. Devi morire tu e tutta la tua famiglia“. Sono questi gli insulti arrivati mezzo social al calciatore della Roma Juan Jesus, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il difensore li ha ripostati su Instagram in una storia denunciando l’accaduto: “In tempi come questi leggere certi commenti non va proprio bene poi da un ragazzo di 15 anni, cosa aspettarsi dal suo futuro se uno a questa età con mezzo cervello fa queste cose?“.

In passato Jesus è stato oggetto di insulti razzisti (“Brutta scimmia devi sparire da Roma“), il responsabile è stato denunciato alle autorità.