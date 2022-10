José va all’attacco: “Bisogna vincere”

Non è tempo di calcoli. Quello contro il Betis è il secondo crocevia stagionale ravvicinato. Perché questa sera, in un Olimpico nuovamente sold-out (con 4mila spagnoli al seguito), serve vincere per ottenere il primato nel gruppo C che porta direttamente agli ottavi senza passare per gli spareggi con chi dovrà abbandonare la Champions. Mourinho - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - ne è consapevole e per questo non risparmierà Dybala: "Paulo sta bene e gioca.La gara che ci attende è di un livello molto alto. Saremo undici contro undici più 60mila, che speriamo facciano il loro, perché la prossima settimana il loro tifo peserà tantissimo.Mi fido molto dei miei ragazzi e dei nostri tifosi. Potrei superare Ferguson a quota 107 successi europei? La cosa mi inorgoglisce, è chiaro, ma non la vedo come uno stimolo in più". Raddrizzare il girone già questa sera permetterebbe di recarsi tra una settimana a Siviglia, sapendo di poter contare su due risultati su tre.