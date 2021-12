José soddisfatto solo a metà: “Bene la vittoria, non il gioco”

Il tecnico portoghese agli arbitri: "Per tutti i cartellini che prendiamo sembriamo una squadra di assassini. mercato? A gennaio pochi innesti"

Sembra di riascoltare il post gara di Roma-Cska Sofia dello scorso 16 settembre. Anche all'epoca, nonostante la vittoria (5-1) le cose che gli erano piaciute erano ben poche. Ieri, il copione si ripete. Come riporta Stefano Carina su Il Messaggero, ok i tre punti, va bene il sesto posto e la Juventus riagganciata in classifica ma per il resto a José è piaciuto ben poco: "Sono contento del risultato, non della partita. Mi sono piaciuti i due gol, perché li abbiamo provati domenica per 25 minuti, ma non il resto. Non mi è piaciuta la squadra, mi è piaciuto lo sforzo di qualche giocatore come Ibanez rimasto in campo in difficoltà. Tuttavia ripeto, non abbiamo controllato la partita come avremmo potuto e dovuto neppure sul 2-0. Devo avere forza, perché sono abituato a soffrire meno in panchina. Per esempio nel Real Madrid se perdevo 1-0 al 15', sapevo che avrei vinto 5-1. Adesso sono in panchina sul 2-0 a soffrire, aspettando che l'arbitro fischi".