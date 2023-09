José sibillino: “Budapest? Se parlo, prendo dieci giornate…”

La Roma continua il lavoro a Trigoria in attesa di poter ritrovare infortunati e nazionali. Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, ieri Mourinho ha potuto allenare soltanto 12 giocatori. Tra questi, c'era ancora Azmoun che per il secondo giorno consecutivo ha svolto esercitazioni in gruppo. Aggregati inevitabilmente alcuni Primavera: tra questi, il classe 2005 Joao Costa. Intanto lo Special, volto scelto da Sky per le coppe europee, è tornato sulla finale di Budapest: "Se dico quello che penso...prendo dieci partite di squalifica". Toni più soft e malinconici quelli invece utilizzati da Dybala per ricordare la vittoria della coppa del Mondo: "Mio papà meritava di alzare la coppa del mondo". Mercato: occhi sul 16enne Montoro, trequartista del Velez.