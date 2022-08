José si affida ai “magnifici” 4

Questa sera José ha la possibilità di stravolgere la quadra in corsa. A partire dalle fasce (con Celik e uno tra Spinazzola e Zalewski), passando per la mediana (Cristante e Wijnaldum) fino ad arrivare all'attacco. Che nell'attesa della cessione di Shomurodov (convocato e a disposizione) e dell'arrivo di Belotti (occhio però al Nizza: i francesi fanno sul serio e il Gallo non aspetterà in eterno) può comunque avvalersi di El Shaarawy e Felix (cercato, tra gli altri, proprio dalla Salernitana). Tradotto: c'è di peggio.