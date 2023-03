José punta sui titolari: ecco Cristante e Mancini. Smalling non riposa mai

Due partite in tre giorni che scriveranno il destino della Roma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Passare ai quarti di Europa League partendo dal 2-0 dell'andata contro la Real Sociedad e battere la Lazio per tornare in zona Champions. È il momento delle scelte per José Mourinho che ritroverà Lorenzo Pellegrini (ieri ha svolto una buona parte di allenamento), con il caschetto protettivo e un paio di sedute di lavoro sulle gambe, ma dovrebbe giocare sia (vedremo se da titolare) in Spagna sia nel derby di domenica. Con lui sulla trequarti anche Dybala risparmiato per un tempo contro il Sassuolo, mentre il terminale offensivo sarà Abraham. A centrocampo può risposare Matic, sempre titolare ne gli ultimi tre match (Juventus, Real Sociedad e Sassuolo). Lascerà il posto a Cristante reduce da un turno di squalifica in campionato, accanto a lui Wijnaldum. L'olandese non è in forma impeccabile, ma ha bisogno di mettere minuti sulle gambe per ritrovare la forma e ritmo partita. Sulle fasce Zalewski (o Karsdorp) e Spinazzola, mentre la difesa tornerà quella titolare con Mancini, Smalling e Ibanez (Kumbulla ha rimediato una squalifica di due turni in campionato e una multa di 5mila euro per il calcio a Berardi).