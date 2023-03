José, oggi si decide: Serra verso il deferimento

Oggi la corte sportiva d’appello si riunirà per prendere una decisione sulla squalifica di due giornate inflitta a José Mourinho. L’inchiesta della Procura federale guidata da Giuseppe Chinè si è conclusa e all’arbitro torinese è stato notificato l’avviso di deferimento contestandogli la violazione dell’art. 4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell’Aia. Serra - spiega Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - avrà cinque giorni per presentare memorie difensive o chiedere un interrogatorio. Intanto, la corte sportiva d’appello ha acquisito l’inchiesta della Procura e oggi alle ore 14.30 si riunirà per pronunciarsi sulla squalifica del tecnico portoghese. Tre gli scenari:l’assoluzione completa, dimezzamento della pena e conferma.